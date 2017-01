Tolima recusa oferta e pede mais ao Grêmio por Ángelo Rodríguez

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira proposta do Grêmio por Ángelo Rodríguez, 27 anos, não agradou ao Tolima. Nesta terça-feira (17), Gabriel Salamanca, presidente do clube colombiano, afirmou ter recusado a oferta e aguarda resposta do Grêmio ao seu pedido para liberar o atacante. O clube gaúcho ainda não definiu qual será o próximo passo na negociação. O Grêmio já admitiu que trata da transferência. "O Grêmio enviou proposta, mas ainda está distante (do valor desejado pelo Tolima)", disse Salamanca em entrevista à Rádio Gaúcha. A oferta do Grêmio, segundo apurou a reportagem, foi de US$ 1,5 milhão (R$ 5 milhões na cotação atual). Usando os recursos que seriam investidos em Gabriel Fernández, do Racing-URU, que teve transação cancelada após exame médico apontar problema no joelho esquerdo. "Espero que a gente faça negócio. Recebi um e-mail no domingo à noite e respondi na segunda pela manhã com as condições para a venda do Ángelo. Estamos negociando", afirmou o dirigente colombiano. Ángelo Rodríguez marcou nove gols na Liga Águila e ajudou o Tolima a chegar à decisão do campeonato nacional. Na final, o clube foi superado pelo Santa Fe. No primeiro semestre, ele havia marcado outros cinco gols. "O processo é normal, foi feita uma conversa e precificação do jogador. Estamos conversando, ainda não chegamos a um acordo e não sei quanto tempo vai demorar", declarou Odorico Roman, vice-presidente de futebol do Grêmio, um dia antes do Tolima afirmar que recusou a primeira oferta.