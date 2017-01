Curitiba tem espaço de coworking artesanal

Espaço é ideal para quem quer trabalhar e desenvolver peças artesanais novas para o mercado: suporte (foto: Franklin de Freitas)

As artesãs, ou aquelas que estão pensando em trabalhar com artesanato, mas têm encontrado o espaço físico como freio para expressar a criatividade podem comemorar. Desde 29 de novembro do ano passado, Curitiba tem o primeiro coworking artesanal, que é um espaço pago por hora, com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de peças artesanais.



Funcionando em uma casa bem colorida, no bairro Vila Izabel, o espaço foi ideia da artesã Sarah Santos, que é adepta de trabalhos manuais há pelo menos 40 anos. Antes de abrir o espaço, Sarah abriu uma loja colaborativa, a Bendita Colab, onde vários artesãos podem expor e vender seus produtos.



No local, as artesãs irão encontrar todo o equipamento necessário para fazer o artesanato. O espaço também é ideal para quem prefere ou por algum mortivo precisa trabalhar fora de casa. Para isto, basta agendar um horário ou vários horários e usar o espaço.



As interessadas terão à disposição a locação de equipamentos como cortadores elétricos de tecido, máquinas de costura industrial, overloque e portáteis, máquina para sublimação, réguas de corte para papel, tecido e outros equipamentos de pequeno porte como máquinas de cobrir botão, colocação de ilhós, canetas para colagem de pedrarias e ponto de solda para metais.



O coworking ainda tem mesas grandes para facilitar o trabalho com peças maiores. Os clientes vão ter acesso também a alguns materiais de consumo como: tintas, colas, pincéis, tesouras, réguas, termocolante, pedrarias,lãs e linhas.



A idealizadora do coworking explica que também é possível agendar a hora com um profissional que possa assessorar o artesão nas dificuldades ou dúvidas que tenha para desenvolver seu trabalho. Para casos como este, o custo é variável dependendo do produto. A hora simples parte de R$ 40.



A Sarah Santos tem uma experiência de 40 anos com trabalhos manuais das mais diversas técnicas e foi quem criou a Cora Artesanal. A artesã sempre participou intensamente de feiras e bazares em Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Londrina e outros.



Sarah reforaça que as artesãs que quiserem aprender alguma técnica também poderá usar o espaço Bendita Colab com agenda de cursos disponíveis e escolher o que preferir. “Na medida do possível, estaremos abertos a buscar professionais para atender as especialidades e demandas de quem deseja aperfeiçoar suas habilidades”, diz Sarah.

SERVIÇO

Coworking Artesanal Bendita Colab

(41) 3532-2045, e-mail

benditacolab@gmail.com

LOJA COLABORATIVA PARA PEÇAS

A loja colaborativa, Bendita Colab, onde funciona o coworking pode também ser um canal de venda para os produtos artesanais. Sarah Santos, proprietárias dos dois empreendimentos, conta que o espaço funciona com a locação de prateleira onde os artesãos podem expor e vender os seus produtos. Atualmente, a Bendita Colab conta com a participação de 30 artesões que oferecem 30 produtos e marcas diferenciadas.

Para participar do espaço, além do contrato de locação, o produto passa por uma curadoria onde é avaliada a viabilidade econômica do produto e também a originalidadeda peça. “No coworking, a ideia é também de oferecer suporte comercial e burocrático a quem necessitar”, conta.



“Não queremos promover uma concorrência entre as artesãs vendendo mesmo tipo de produto”, conta Sarah. “Por isso, sempre procuramos dar preferência para produtos diferentes e artesanais”, diz. Os valores para a locação dos espaços partem de R$ 55 a prateleira.

ESTRUTURA

- Internet

- Impressora colorida (5 folhas por cliente)

- Equipamentos e máquinas para trabalhos artesanais

- Materiais básicos de consumo, (conforme necessidade)

- Cafezinho