O Centro Europeu está com as inscrições abertas para o seu curso de Artes Visuais. As atividades, que têm duração de um semestre letivo, são coordenadas pelas fotógrafas e artistas Charly Techio e Tânia Buchmann. A próxima turma terá início no dia 14 de março. As atividades serão realizadas na sede da escola no bairro Batel (Rua Benjamin Lins, 999). Mais informações pelo telefone (41) 3222-6669 ou no site www.centroeuropeu.com.br.