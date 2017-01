Sidão diz que Ceni quer qualidade com os pés

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recém-chegado no São Paulo, Sidão tem sido escalado como titular nos treinos e amistosos pelo técnico Rogério Ceni. Em entrevista à ESPN Brasil, ele definiu a disputa pela posição com o colega Denis como "sadia". "O Denis é meu parceiro de quarto, temos uma boa relação, é uma briga sadia, o Rogério tem conhecimento na posição e tenho certeza que quem entrar vai ajudar o São Paulo", disse no programa Bate-Bola. Segundo Sidão, que chamou a atenção no Paulista do ano passado pelo Audax e destacou-se no segundo semestre pelo Botafogo, Ceni tem cobrado dos goleiros qualidade com os pés. "Os pitacos que ele deu foram a respeito do trabalho com os pés, trabalhar o passe, o domínio, para utilizar nos jogos. É o método que ele vai colocar em prática, a gente jogando bastante com os pés", contou. Conhecido pela boa saída de bola pelo chão junto a zagueiros e meio-campistas, Sidão chegou a cobrar faltas quando atuava pelo Audax. Mas ele prefere se firmar no São Paulo antes de sonhar em seguir os passos de Ceni. "No meu planejamento não tem cobrança de falta, até porque temos jogadores capacitados. Minha preocupação hoje é garantir espaço com a camisa do São Paulo e ver o que posso agregar", declarou. Mesmo tendo experimentado métodos diferentes de treino no Audax sob comando de Fernando Diniz, Sidão vê novidade nos treinamentos propostos por Ceni. Ele vê influência direta dos assistentes técnicos estrangeiros. "É diferente o que ele tem proposto para a gente, muito também pelos auxiliares estrangeiros, da França, Inglaterra. O Rogério com todo conhecimento que tem no Brasil, e foi buscar fora também, são treinos bem diferentes mesmo, peguei alguns treinadores que trabalhavam diferente, como o Diniz, mas [o Rogério] é inovador, tomara que dê tudo certo para o Rogério se firmar e fazer o trabalho dele", declarou Sidão. Caso se confirme a escalação que Ceni tem treinado nos EUA, Sidão deverá ser titular contra River Plate, próxima quinta (19), na semifinal da Flórida Cup.