Grande Curitiba registra 100 milímetros de chuva

Entre a segunda-feira e ontem, alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) tiveram o registro de mais de 100 milímetros de chuva. Nesta relação estão Tijucas do Sul, Mandirituba e Quintandinha, além de Morretes, no Litoral. Apesar de parecer muito, esse regime de chuvas é comum no verão — a estação mais chuvosa para os paranaenses.

E a previsão é de que o sistema mantenha essa condição, com chuvas em boa parte da região, Litoral e no interior do Estado. O Litoral terá um dia com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. Mesmo assim as temperaturas não diminuem.

Em Curitiba, chovia desde a noite de ontem. A previsão era de instabilidade ao longo da madrugada e que permaneceria chuvoso durante a manhã.