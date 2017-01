Artista plástico do PR expõe no Jokers

Obra de Adriani (foto: Divulgação)

Um dos maiores nomes da pop-art paranaense, o artista plástico Fabrizio Andriani abre hoje, às 19 horas a exposição Textures no Jokers (R. São Francisco, 164 – Centro Histórico). Na ocasião o público vai poder conferir 10 obras em várias dimensões.



No Jokers, Andriani apresenta grandes figuras e dentro delas desenvolvem-se outros desenhos menores que acabam se tornando a textura, a sombra e a luz do personagem principal. Traços, riscos, ondulações, rostos, objetos e até cidades tudo em definitiva pode compor a obra. Mas tudo passa pelo desenho. Pela minúcia, e pela técnica. Um ser humano cujo rosto é composto por traços e linhas e algumas outras figuras, frases escondidas, totens, mascaras; sua roupa é composta de outros seres humanos, figuras contorcidas e elas mesmas compostas pela sua própria textura. O desenho dentro do desenho dentro de desenho.



Esta serie é a consolidação de um estudo em torno da textura, técnica de preenchimento amplamente usada no desenho e explorada na gravura. No entanto, nesse percurso de Fabrizio Andriani, a textura ganhou volume, extravasando a superfície bidimensional, criando um campo simbólico dentro da figura – o artista conta uma história.



Essa prerrogativa de que a arte é uma “forma de expressão”, de que “a obra se comunica” com seu público é intrínseca ao acontecimento sublime do encontro da obra com a pessoa que a lê. Num certo sentido, sobretudo emprestando reflexões da Fenomenologia, pode-se dizer que, neste encontro, aquele que lê a obra é também lido por ela. Esse leitor-que-é-lido encontra na obra elementos preciosos de identificação: ideias, valores, sensações — elementos narrativos com os quais tece um sentido, muitas vezes difícil de colocar em palavras.



Através de decisões originais quanto às linguagens cromáticas e táteis – de textura filigranada –, o preenchimento lançará ao leitor pegadas de subtextos e hipertextos que dialogam com a nossa história, como num quebra cabeças: o registro bestial da mitologia ao encontro do apuro técnico formal que ecoa da formação genovesa de Andriani.