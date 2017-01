Número de casos de dengue cai cinco vezes no Paraná

Paranaguá recebe ações de combate ao Aedes: cidade foi a mais atingida em 2016 (foto: Divulgação/Sesa)

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou, ontem, um novo boletim com a atualização do número de casos de dengue registrados no Paraná. Desde agosto do ano passado foram confirmados 403 casos da doença no Estado. No mesmo período de 2016 eram 2.203 confirmações. Apesar da redução, a secretaria de Saúde alerta que o momento não é de baixar a guarda.

Desde o início deste período epidemiológico — 2016/2017 —, o Paraná já confirmou casos em 82 cidades, espalhados por 20 Regionais de Saúde. Os municípios com maior número de casos confirmados são Maringá (78), Londrina (53) e Paranaguá (34).

Os casos de chikungunya passaram de 10 para 12, sendo quatro autóctones, ou seja, contraídos no próprio local de residência. Em relação ao zika, são três casos confirmados.

Em relação ao boletim da semana passada, foram confirmados 37 novos casos de dengue — eram 366 até a divulgação do boletim do dia 10 de janeiro.

Apesar dos números baixos nesse período do ano, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, chama a atenção para o quadro favorável para proliferação do Aedes aegypti. “O verão concentra as condições ideais para que o mosquito se reproduza, por isso é essencial que todos mantenham ações de controle, tanto os profissionais de saúde, quanto a população”, disse na semana passada.