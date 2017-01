Anitta estaria de rolo com Lewis Hamilton?

A cantora Anitta e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se encontraram na semana passada no México. Os dois postaram fotos enquanto dirigiram quadriciclos em um local árido no país. Para completar, um fã-clube do piloto - o perfil @lewishamiltonbr - divulgou uma imagem na qual ambos aparecem juntos, o que alimentou, entre os fãs, a especulação de que os dois estivessem "de rolo". Principalmente porque, na foto, Hamilton parece estra tocando em Anitta. Agora, os dois se seguem no Instagram, sendo que o piloto segue pouco mais de 200 pessoas em sua conta.

Deu Onda é 3ª música mais tocada do mundo

Depois de liderar a lista das músicas mais virais do mundo no Spotify, o funk "Deu Onda", do MC G15, agora aparece em terceiro lugar no ranking mundial das músicas mais tocadas no YouTube. A música ficou atrás apenas de "Chantaje", de Shakira e Maluma, e "Closer", de Chainsmokers e Halsey. Na semana passada, o hit brasileiro já aparecia no ranking, mas em 15º lugar. A melhor posição veio após um aumento de 76% nas visualizações do clipe: foram 52 milhões de cliques em apenas uma semana. O ranking considera todas as execuções da música no YouTube, tanto no clipe oficial quanto em outros vídeos que usam a música como trilha sonora.

Barão Vermelho confirma saída de Roberto Frejat

O Barão Vermelho anunciou ontem a saída de Roberto Frejat, fundador e voz à frente da banda desde a saída de Cazuza, em 1985. Ele será substituído por Rodrigo Suricato, músico que até então fazia carreira com a banda carioca Suricato. A notícia foi antecipada pelo jornal "O Globo" e confirmada pela banda em seu perfil no Facebook. Em um vídeo publicado na rede social, o baterista Guto Goffi deu as boas vindas ao novo integrante e garantiu a continuidade do grupo. "Uma banda de rock nada mais é do que a vontade de estar juntos, de curtir, de fazer aquilo acontecer. Agora nós temos todos os ingredientes". Já Suricato, em sua conta no Instagram, falou sobre o "honroso e desafiador convite de cantar e tocar" naquela que chamou de "maior banda de rock do Brasil" e esclareceu que não deixará a antiga banda. "Cazuza e Frejat, dois grandes ídolos, insubstituíveis, patrimônios da nossa música. Críticas serão inevitáveis e eu passarinho quanto a isso. Tenho muito respeito pela história do Barão e agradeço o carinho e gentileza do Frejat".

George Michael morreu de overdose acidental, diz amigo

Amigo de infância de George Michael, o músico Andros Georgiou afirmou a um programa de TV da BBC que suspeita que a causa da morte do cantor -ainda não revelada- tenha sido uma overdose acidental. Michael morreu aos 53 anos, no último Natal. Os resultados de uma primeira perícia foram inconclusivos, e a polícia realiza novos exames para descobrir o que provocou a morte do artista, em casa. O caso, porém, não é considerado suspeito. Georgiou cresceu com com o cantor e eles costumavam se referir um ao outro como "primos". Ele rejeita que o amigo tenha se suicidado, embora reconheça que Michael tinha "pensamentos suicidas".

Filme brasileiro integra Festival de Berlim

Mais um filme brasileiro será apresentado no Festival de Berlim 2017, que anunciou a estreia mundial do longa No Intenso Agora, escrito e dirigido por João Moreira Salles. Produzido pela Videofilmes estará na Mostra Panorama. Novo documentário do cineasta, este é narrado em primeira pessoa e reflete sobre o que revelam quatro conjuntos de imagens da década de 1960, que envolvem desde a Primavera de Praga (1968) até a Revolução Cultural Proletária na China (1966). Outro representante brasileiro na Berlinale é Joaquim, de Marcelo Gomes, que integra o lote de filmes que vão concorrer ao Urso de Ouro. O Festival de Berlim está marcado para o período de 9 a 19 de fevereiro.

Níver do dia

Pep Guardiola

técnico de futebol espanhol

45 anos