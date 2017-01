Gabigol é titular pela primeira vez em vitória da Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um movimentado 2 a 2 no tempo regulamentar, a Inter de Milão venceu o Bologna na prorrogação, em casa, e avançou às quartas de final da Copa Itália, nesta terça-feira (17). Candreva fez o único gol do tempo extra e definiu o confronto em 3 a 2. Na próxima fase, a Inter enfrentará o vencedor do confronto entre Lazio e Genoa, que disputarão vaga na quarta-feira (18), em Roma. O jogo marcou a estreia de Gabigol como titular do treinador Stefano Pioli, que colocou time misto em campo. O brasileiro atuou pelo lado direito do ataque. Em apenas cinco minutos, dos 33 aos 38 da metade inicial, a Inter abriu 2 a 0 no duelo. O zagueiro colombiano Murillo inaugurou a contagem com um golaço de bicicleta, e Palacio ampliou em finalização cara a cara com o goleiro adversário. O time, no entanto, deu bobeira na sequência. Ainda no primeiro tempo, aos 43 min, Dzemaili descontou. Donsah, aos 29 min da segunda etapa, deixou tudo igual e levou a partida à prorrogação. Candreva, com chute de canhota, assegurou a classificação da Inter. No lance decisivo, o herói da vez contou com a sorte: apesar da finalização fraca, a bola desviou em um rival e entrou. GABIGOL Gabigol foi uma atração a parte no duelo. O brasileiro vem tendo poucas oportunidades na Itália: até esta terça-feira, havia entrado em campo apenas três vezes, todas no segundo tempo. A torcida cobrava mais utilização do atleta. Pioli atendeu aos pedidos e escalou o garoto de 20 anos. Gabigol foi aplaudido pelos torcedores a cada toque na bola. Faltou o gol, mas o atacante se apresentou em bom nível: além de boas arrancadas pelo lado direito, finalizou duas vezes a gol -ambas exigiram boas defesas do goleiro rival. Gabigol atuou por 70 minutos. No segundo tempo, ele e Palacio deram lugar, de uma vez só, a Icardi e Candreva. A dupla que entrou fez a jogada do gol decisivo: Icardi cruzou e Candreva marcou.