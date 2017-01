Maia não vê impedimento

Candidato à reeleição para a presidência da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ) esteve em Curitiba, na segunda-feira, em busca de votos. Maia se reuniu com o governador Beto Richa (PSDB) e parlamentares da bancada paranaense. E garantiu não haver nenhum impedimento para sua candidatura, apesar do regimento da Câmara proibir a reeleição de membros da direção da Casa. Maia – que assumiu o cargo em julho do ano passado após a cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB/RJ) – alega que essa proibição não se aplica a um “mandato-tampão”, como é o seu caso.

“Está tudo sendo respeitado. O regimento está sendo respeitado e a Constituição está sendo respeitada”, assegurou. “Não há previsão de vedação para que um mandato suplementar você possa disputar uma nova eleição. Como na própria reeleição dos parlamentares não há uma vedação nem na Constituição nem na lei que diga que o deputado pode ser reeleito. Mas também não há nada escrito de que um deputado, um vereador não possa ser reeleito”, alegou o parlamentar.