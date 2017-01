Senador contesta expulsão do PDT

Informado ontem da decisão da Executiva do PDT de expulsá-lo do partido, o senador Telmário Mota (RR) acusou o presidente da legenda, Carlos Lupi, de “cara de pau” ao comandar sua expulsão da sigla por ele ter votado a favor da PEC do Teto dos Gastos. O parlamentar criticou duramente Lupi, lembrando que ele deixou o Ministério do Trabalho em 2011, no governo Dilma Rousseff, sob acusações de corrupção. Ele disse que, com a decisão, o PDT indica que roubar é “plausível”, mas ninguém pode ter opinião própria.

“O Lupi está fechando o PDT, reduzindo o partido a nada”, reclamou ele, em entrevista exclusiva, contando estar filiado ao partido há 20 anos. Ele disse que, mesmo sem ajuda da direção nacional, fez o partido crescer em Roraima na última corrida municipal, com a eleição de ao menos um vereador em cada um dos 15 municípios de Roraima e ainda um prefeito.

O senador disse não ter sido informado do fechamento de questão do partido para votar a favor da PEC do Teto. Ele contou não ter votado no mérito do primeiro turno na PEC, tendo apresentado uma emenda para tentar retirar o que considera o congelamento da saúde e da educação do limitador.