PM entra em confronto com usuários de droga na cracolândia, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares entraram em confronto com usuários de droga na região da cracolândia, centro de São Paulo, na noite desta terça-feira (17). Ao menos três PMs ficaram feridos e duas pessoas foram detidas. O problema começou ainda durante a tarde, quando, segundo a polícia, usuários de droga atiraram pedras contra uma base da corporação. Foi solicitado reforço policial, que foi recebido com novos lançamentos de paus e pedras. A PM afirma ter revidado com bombas de efeito moral e tiros com balas de borracha, o que provocou correria. Os usuários que costumam se concentrar na alameda Dino Bueno, se dispersaram pela avenida Duque de Caxias, onde arrombaram portões de uma loja de calçados, roubando produtos que estavam na vitrine. A Tropa de Choque chegou na sequência e dispersou os usuários. Um homem foi detido após roubar um ventilador. A reportagem viu uma segunda pessoa ser detida, mas a PM não informou o porquê. Três policiais tiveram ferimentos na boca e cabeça por conta de objetos lançados contra eles. A corporação não informou se eles precisaram de atendimento médico. Por volta das 21h30, o clima já era mais calmo no local, mas policiais ainda faziam ronda pela região.