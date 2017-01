Após reunião, Coritiba espera resposta de Assis para trazer Ronaldinho

Ronaldinho: proposta de salário de R$ 300 mil e outros rendimentos (foto: Divulgação)

O Coritiba se reuniu com o empresário e irmão do Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira, na noite desta terça-feira (17), no Rio de Janeiro. Não houve um desfecho da negociação, mas os dois lados classificaram o encontro como “bom”. O agente e irmão de Ronaldinho ficou de mandar uma contraproposta.

O clube paranaense foi representado pelo presidente coxa-branca, Rogério Bacellar, e pelo diretor de relações internacionais, Juliano Belletti – que, quando jogador, atuou com Ronaldinho na seleção de 2002 e no Barcelona. Eles apresentaram o projeto para o meio-campista. O salário seria de R$ 300 mil – o mesmo que ele ganhava em 2012 no Atlético-MG – e seria bancado por investidores. Ainda haveria participações nas vendas de camisas, no número de sócios, na bilheteria e na comercialização de placas publicitárias no Couto Pereira.

Na saída da reunião, Assis disse a uma agência de notícias que a reunião foi boa, mas que é cedo para falar qualquer coisa. Ele ficou de dar uma contraproposta. Uma nova conversa deve ocorrer nos próximos dias.

Ronaldinho está com 36 anos – fará 37 em março – e não atua profissionalmente desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense. Além do Coritiba, o Nacional (Uruguai) também demonstrou interesse em contratá-lo. Assis disse, em entrevistas anteriores, que queria um projeto para Ronaldinho encerrar a carreira. Também declarou que daria preferência por um clube que vai disputar a Copa Libertadores – o que é o caso do Nacional, mas não dos coxas-brancas neste ano.