Protesto de caminhoneiros bloqueia BR-101, no Espirito Santo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto de caminhoneiros bloqueia desde as 21h de terça-feira (17) os dois sentidos da rodovia BR-101, no km 298, em Viana, na região metropolitana de Vitória (ES). Os caminhoneiros reivindicam o aumento do frete e reclamam do preço do óleo diesel. Caminhões e carretas são impedidos pelos manifestantes de seguir viagem pela rodovia. O tráfego está liberado apenas para carros, ônibus e veículos que transportam produtos perecíveis, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Por volta das 5h desta quarta (18), era registrada uma fila de 6 km de caminhões, entre o km 292 e km 298.