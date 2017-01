(foto: Chico Camargo/CMC)

A associação que representa os vereadores no Parará, Uvepar, quer a aprovação do orçamento impositivo ao Legislativo Municipal. A medida obriga que o Executivo cumpra as emendas propostas pelos parlamentares, salvo em caso de impedimentos legais ou técnicos. Isso significa que o Prefeito teria que executar o projeto apresentado pelos vereadores, desde que dentro do orçamento estipulado a cada um.

O presidente da União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar), Júlio César Makuch, afirma que a aprovação do orçamento deixaria o Legislativo mais independente do Executivo e que o vereador paranaense está preparado para atender aos cidadãos. “Os verdadeiros pedidos e necessidades são oriundas das pessoas e segmentos que, muitas vezes, não são atendidos e nem recebidos pelo Executivo. O vereador é o primeiro agente público a receber vivenciar a realidade”, comenta.

Mas a proposta não é nova. O Congresso Nacional já adotou a medida em março de 2015, abrindo o caminho para a aplicação das diretrizes também pelas Câmaras Municipais. Aos Deputados Federais são destinados 1,2% da receita corrente líquida da União obtida no ano anterior, sendo que a metade deste valor (0,6%) deve ser obrigatoriamente investida em ações e serviços da Saúde.

A Câmara de Curitiba já colocou a implantação do orçamento impositivo em pauta. No final do ano passado, sob autoria do vereador Helio Wirbiski (PPS), o projeto foi discutido em uma Comissão Especial, mas não chegou a ser votado. A proposta era que 1% da receita líquida da Capital fosse destinada às medidas dos vereadores, uma cota de cerca de 700 mil reais anuais para cada legislador.

Apesar de representar a classe, a Uvepar não tem autoridade para realizar mudanças, mas afirmou que vai fomentar o assunto, apresentar alternativas e consultoria jurídica pra que a medida possa ser aprovada de forma ágil e legal nas Câmaras Municipais do Paraná.