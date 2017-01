Tremor no centro da Itália leva medo a Roma e fecha metrô e museus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto atingiu nesta quarta-feira (18) a região central da Itália, que já havia sofrido uma série de terremotos em agosto e outubro do ano passado. Até o momento não há relatos de danos materiais ou vítimas. Os tremores foram sentidos em Roma. Segundo o jornal "Corriere Della Sera", pessoas foram retiradas de museus e estações de metrô. Escolas na capital italiana também foram fechadas. O primeiro tremor, de magnitude 5.1 e profundidade de 9,2 km, foi registrado às 10h25 (7h25 em Brasília) em Montereale, na província de Áquila, onde um terremoto matou quase 300 pessoas em agosto. O segundo tremor, às 11h14 (8h14 em Brasília) teve magnitude 5.4 e profundidade de 9,1 km, com epicentro em Capitignano, na região dos Abruzos. Dez minutos depois, o terceiro tremor, com magnitude 5.3 e profundidade de 8,9 km, foi registrado em Pizzoli, também na província de Áquila.