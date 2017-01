Vitória oficializa contratação de Paulinho, do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória oficializou na manhã desta quarta (18) a contratação por meio de empréstimo de Paulinho, jogador do Flamengo. O anúncio foi feito no Twitter do clube. O atacante ficará no Vitória até o final de 2017. O empréstimo de Paulinho do Flamengo ao Vitória havia sido confirmado na última terça pelo diretor do clube. O jogador atuou no Santos em 2016, também por empréstimo. Paulinho será o 11º reforço do Vitória para a temporada. Uillian Correia, Leandro Salino, Dátolo, Fred, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, Pisculichi e Pineda já foram oficializados, enquanto Alan Costa e Geferson ainda aguardam detalhes para serem apresentados.