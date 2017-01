Chamado de 'cavalo', Romulo empolga departamento médico com sua condição física

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diferentemente de Conca, que ainda terá que se recuperar completamente de sua lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Romulo chegou ao Flamengo quase na "ponta dos cascos". Inativo há cerca de um mês a mais que o restante do elenco, ele empolgou o departamento médico pela condição física com que se apresentou, mesmo após duas cirurgias no joelho direito realizadas quando ele ainda estava na Rússia. "A gente sabe que lá atrás ele teve problema de ordem médica, mas é um atleta que já conheço", disse o preparador físico Daniel Gonçalves, que acompanhou Romulo nos tempos de Vasco. "Fisicamente é um cavalo. Tem muita força e resistência. Mas está em processo de condicionamento, se apresentou depois dos demais. Temos boas expectativas de que se iguale logo ao grupo, porque está em condições boas, mas ainda tem etapas a cumprir." Em sua chegada, Romulo passou por testes de força que indicaram que o joelho já está completamente recuperado. Porém, apesar de estar fisicamente bem, o volante não deverá viajar com a delegação para Goiânia (GO), onde neste sábado o Flamengo enfrenta o Vila Nova em caráter de amistoso. A tendência é a de que ele se junte ao grupo na semana que vem. "A tendência, por estar mais atrasado, é que não viaje, mas isso vai ser decidido ainda", disse Gonçalves, lembrando que a decisão final será tomada pelo departamento de futebol.