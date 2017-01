Tecpar realiza seminário para fabricantes de colchões de mola

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) realiza no mês de fevereiro um seminário voltado a fabricantes de colchões de mola, sobre os requisitos da Portaria 52 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que dispõe sobre as recomendações para a certificação destes produtos.



De acordo com Diego Rodrigues Pessoa, do Setor de Informações Tecnológicas do Tecpar, unidade que realiza o evento, o seminário é motivado pelo fato de que o prazo para a adequação das empresas à portaria termina em seis meses. “Sabemos o quão difícil é compreender todo o conteúdo destes documentos oficiais. Quanto mais ajudarmos a sintetizar toda esta informação para que as empresas possam aplicá-la de forma objetiva no processo de adequação, melhor para a empresa, que passa a cumprir o requisito”, afirma.



A Portaria 52 trata de requisitos técnicos mínimos das características do colchão de mola e exigências documentais para a solicitação da certificação pelo Inmetro.



EVENTO - O seminário será realizado no dia 10 de fevereiro, no câmpus CIC do Tecpar, localizado na Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775, na Cidade Industrial de Curitiba. A inscrição custa R$ 70, valor que inclui coffe-break, almoço e estacionamento no local. A inscrição pode ser feita pelo site seminariocolchoes.wordpress.com/incricoes.



Tecpar



O Tecpar é uma empresa pública do Governo do Estado e que tem 76 anos de atividade. Os negócios do instituto são divididos em quatro grandes unidades - Soluções Tecnológicas, para dar apoio às empresas que buscam inovar; Empreendedorismo Tecnológico Inovador, com suas incubadoras tecnológicas e com os parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico da Saúde; Educação, com qualificação para o mercado privado e ainda com desenvolvimento de capacitações para servidores municipais de prefeituras paranaenses; e Indústria Farmacêutica e Biotecnológica, com desenvolvimento e produção de kits diagnósticos veterinários, vacina antirrábica e produção de medicamentos de alto valor agregado para a saúde pública brasileira.



Além disso, o instituto atende demandas do Governo do Estado, sendo executor de projetos na área de energias renováveis e empreendedorismo tecnológico.



Saiba mais sobre o instituto em www.tecpar.br.



SERVIÇO



Seminário sobre os requisitos da portaria 52 do Inmetro



Data: 10 de fevereiro



Horário: das 8h às 15h



Investimento: R$ 70



Local: Câmpus CIC do Tecpar (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Cidade Industrial de Curitiba)



Inscrições: seminariocolchoes.wordpress.com/incricoes



Informações: (41) 3316-3054