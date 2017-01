Inscritos na corrida da Sanepar podem retirar kits a partir desta quinta

Atletas inscritos na 1.ª Corrida “Circuito das Águas 2017 - Etapa Litoral” podem fazer a retirada da camiseta da prova e demais itens do kit a partir desta quinta-feira (19/01). O material está disponível em Matinhos e em Curitiba e também poderá ser retirado no local do evento. A prova será disputada em Matinhos, no dia 22 de janeiro, com largada na Praça Dante Luiz Júnior (Praça Central de Caiobá - Praia Mansa), às 7h30. A atividade faz parte das comemorações dos 54 anos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).



Cada inscrito tem direito a um kit atleta, composto por camiseta, viseira esportiva, número de peito e alfinetes de segurança, além da medalha de participação especial, que será entregue após a prova. O kit ainda contém um chip eletrônico descartável, fundamental para a cronometragem do tempo de prova do participante. A inscrição também dá direito à hidratação durante e após a competição.



Na quinta-feira (19), o kit estará disponível em Curitiba das 14h às 19h na loja Procorrer, na Avenida Vicente Machado, 320. Na sexta-feira, o kit também poderá ser retirado no mesmo local, entre as 10h e as 17h.



No sábado (21), o kit atleta estará disponível em Matinhos, no Shopping Pague Menos, entre as 10h e as 14h. O Shopping fica na Avenida Prefeito Dr. Roque Vernalha, 139.



Atletas de outras localidades poderão retirar seu kit atleta no domingo (22), dia da prova, das 6h às 7h no local do evento.



Para a retirada do kit atleta, é preciso apresentar um documento de identidade original e com foto, comprovante de pagamento e o Termo de Responsabilidade Individual, preenchido e assinado. O regulamento completo pode ser lido nos sites: www.eliteeventos.com e www.ticketagora.com.br



A competição é promovida pela Sanepar e pelo Provopar, com organização da Elite Eventos Esportivos.