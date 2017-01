Federer vence e encara Berdych na terceira rodada do Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer, 35, se classificou para a terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer nesta quarta-feira (18) o americano Noah Rubin, 20, por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3), em Melbourne. O jogo começou equilibrado e Rubin, 200º na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), chegou a ter dois set points em 5-2. Contudo, o suíço conseguiu a quebra de serviço no 12° game, reverteu a situação e selou a partida em três sets. Federer terminou a partida com 17 aces. "Eu tinha visto um ou dois jogos dele, faz um ou dois anos que está no circuito faz. Ele joga bem, tem boas pernas e é um grande lutador. Meu serviço me manteve no jogo", disse Federer, que já foi quatro vezes campeão do Aberto da Austrália. Federer retorna às competições de alto nível na Austrália após seis meses de interrupção por uma lesão. Com a vitória assegurada, Federer se prepara para encarar seu principal desafio até o momento: o tcheco Tomas Berdych, número 10 do mundo, que derrotou o norte-americano Ryan Harrison por 6/3, 7/6 (8-6) e 6/2. No ano passado, na mesma disputa nas quartas de final, Federer venceu em três sets. Além disso, o suíço Stan Wawrinka também venceu com o americano Steve Johnson em três sets: 6-3, 6-4 e 6-4. O japonês Kei Nishikori também passou à próxima fase após eliminar o francês Jérémy Chardy.