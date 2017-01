(foto: Divulgação/Urbs)

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) abre na próxima segunda-feira (23) o agendamento para cadastrar os estudantes de Curitiba que têm direito a pagar metade do valor da passagem de ônibus. O agendamento e o pré-cadastro do Passe Escolar devem ser feitos pela internet no site da Urbs (www.urbs.pr.gov.br).

O estudante ou responsável preenche um formulário e agenda um local e horário de atendimento para concluir de maneira presencial seu registro no sistema da Urbs e ter direito ao benefício. O cadastramento do Passe Escolar começará no dia 1º de fevereiro.

Atendimento presencial

O cadastramento será feito na sede da Urbs ou em qualquer Rua da Cidadania. Na hora de agendar o cadastramento pelo site, é melhor que o interessado marque o atendimento na Rua da Cidadania mais próxima de casa ou do trabalho, menos na Rua da Cidadania Matriz, que não faz o processo de Passe Escolar para não sobrecarregar o atendimento a outros passageiros.

O horário de funcionamento na sede da Urbs e nas Ruas da Cidadania vai das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. No site da Urbs os interessados encontram a relação dos documentos necessários e que devem ser apresentados para requerer o Passe Escolar.

Após a aprovação do cadastro, a Urbs fornece um cartão transporte especial para o carregamento dos créditos. O limite por estudante é de 400 passes por ano, com uso de dois passes escolares por dia. Podem ser adquiridos 50 créditos por mês ou cem créditos para dois meses, contados desde a data da última aquisição. Apenas quem estuda e mora em Curitiba pode se inscrever.

Quem tem direito

O passe escolar é fornecido a alunos matriculados em escolas públicas e particulares de ensino regular fundamental, médio e superior que morem a mais de um quilômetro da escola e cuja família tenha renda de até três salários mínimos, no caso de ter um filho estudante; até quatro salários mínimos para dois filhos; e até cinco salários mínimos para três filhos ou mais.

O rendimento pode ser comprovado com carteira de trabalho, contracheque ou declaração do empregador com firma reconhecida em que conste a remuneração.

Locais para o cadastramento presencial (feito após agendar a data pelo site da Urbs)

Rua da Cidadania Boa Vista: Avenida Paraná, 3600 - próximo à UPA do Boa Vista

Rua da Cidadania Carmo/Boqueirão: Terminal Carmo

Rua da Cidadania Pinheirinho: Terminal Pinheirinho

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão: Terminal Fazendinha

Rua da Cidadania Santa Felicidade: Terminal Santa Felicidade

Rua da Cidadania Cajuru: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150, esquina com a Rua Professor Nivaldo Braga, ao lado do Terminal Capão da Imbuia

Rua da Cidadania Tatuquara: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n, esquina com a Rua Pres. João Goulart

Rua da Cidadania Bairro Novo: Rua Tijucas do Sul, 1700

Rodoferroviária: Posto de Atendimento da Urbs - Bloco Ferroviário: Avenida Presidente Affonso Camargo, 330