Obama deixa cargo aprovado por 60% dos americanos, diz pesquisa CNN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Barack Obama, deixará o cargo na sexta-feira (20) com a aprovação de 60% dos americanos, segundo pesquisa CNN/ORC divulgada nesta quarta-feira (18). Comparado com ex-presidentes recentes de saída, Obama é superado apenas por Bill Clinton (66% em janeiro de 2001) e Ronald Reagan (64% em janeiro de 1989). O índice de 60% é o melhor de Obama desde junho de 2009, de acordo com as pesquisas CNN/ORC. Na medição do instituto Gallup, no entanto, Obama atingiu o pico de 69% dias após tomar posse, em janeiro daquele ano. A Presidência de Obama é vista como um sucesso por 65% dos americanos -desses, 49% acham que o sucesso é devido a características pessoais de Obama. O levantamento apontou ainda que 58% dos entrevistados sentirão falta de Obama quando ele deixar o cargo. Sobre o rumo do país, porém, a divisão é acentuada. Metade (50%) acredita que as coisas vão bem, metade acha que a situação é ruim. A pesquisa CNN/ORC ouviu 1.000 adultos, por telefone, entre os dias 12 e 15 de janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.