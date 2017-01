Produção de motos no Brasil cai 30% em 2016 e volta ao patamar de 2002

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de motocicletas no Brasil recuou 29,7% em 2016, para 887.653 unidades, e voltou ao patamar de 2002, segundo dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) divulgados nesta quarta-feira (18). Em dezembro, foram fabricadas 32.814 motocicletas, queda de 35,2% na comparação com o mesmo mês de 2015, quando a produção somou 50.633. Em relação a novembro, o recuo é de 53,3%, mas a associação ressalta que é preciso considerar férias coletivas das fábricas do setor no último mês do ano. A queda no ano passado levou a associação a revisar suas projeções para 2017 e a ver crescimento de 2,5% na produção, para 910 mil unidades. "O segmento de motocicletas sofreu com as incertezas da política durante todo o ano de 2016. Diante de um mercado mais cauteloso, para 2017, o setor projeta atingir resultados semelhantes ao do ano anterior, mantendo-se estável", afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. "Além disso, a realização de eventos, como o Salão Duas Rodas, em novembro, deverá contribuir para estimular os negócios no segundo semestre." VENDAS No ano, foram vendidas para concessionárias 858.120 motocicletas. O número representa queda de 27,9% em relação a 2015, quando foram comercializadas 1.189.933 unidades. As exportações caíram 14,6% em 2016, para 59.022 motocicletas, ante 69.123 em 2015. Em dezembro houve leve melhora nos números, com vendas de 6.402 unidades para o exterior, aumento de 7,7% na comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo dados de licenciamento do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), em 2016 os emplacamentos de motocicletas caíram 26,5%, para um total de 899.793.