SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jerry Seinfeld, criador de "Seinfeld", assinou com a Netflix para desenvolver roteiros de programas originais e dois especiais de comédia stand-up, informa a revista "The Hollywood Reporter". O contrato também prevê que o humorista crie novos episódios de sua produção "Comedians in Cars Getting Coffee", e todos os episódios já lançados da série ficarão disponíveis para os assinantes da gigante do streaming. Os vídeos eram exibidos desde 2012 pelo serviço de vídeo Crackle, da Sony, e estão disponível no próprio site da atração. Em "Comedians in Cars Getting Coffee", Seinfeld dá carona a comediantes e personalidades (como Barack Obama, em 2015) para tomar um café, a bordo de um carro antigo. A produção gira em torno dessa ideia simples, e o resultado das conversas -sobre humor, sobre a vida- entre ele e seus convidados já foi indicada a três Emmys. Segundo a revista, os novos episódios estarão disponíveis no final de 2017 na Netflix, que se passa a ter exclusividade sobre os direitos de exibição. A princípio, serão 24 novos episódios neste ano, com outros previstos para 2018 por diante. O primeiro stand-up de Seinfeld também deve ficar disponível até o fim do último semestre.