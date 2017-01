Tripulante que sobreviveu à tragédia da Chape culpa piloto por acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mecânico Erwin Tumiri, um dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense, apontou o piloto Miguel Quiroga como o responsável pelo acidente que vitimou 71 pessoas. Na terça-feira (17), ele deu seu testemunho ao Ministério Público boliviano, que segue investigando a tragédia. "Eu disse que (o acidente) foi por falta de combustível. Neste caso o capitão é o que se encarrega disso (decisões)", disse ao jornal El Deber logo após dar a sua versão sobre a queda da aeronave da Lamia. De acordo com Tumiri, ele apenas cumpriu as ordens que foram impostas pelo despachante Alex Quispe e o engenheiro Ángel Lugo na hora de encher o tanque de combustível do avião. Ele afirmou também que não era o responsável por calcular se a aeronave teria combustível suficiente para chegar a Medellín. Ele reiterou também que em todas as rotas feitas entre Santa Cruz de la Sierra e cidades colombiana e venezuelanas havia uma parada em Cobija. "O capitão e o comandante eram os responsáveis (de verificar o combustível), e o despachante e o engenheiro os que faziam os cálculos", explicou.