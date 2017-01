Loja de motopeças sobre rodas percorre o Paraná para combater a pirataria

A Laquila, maior importadora e distribuidora de peças e acessórios do País, realiza de forma pioneira, visitas pelo Brasil, levando aos grandes lojistas, distribuidores regionais e lojas especializadas em acessórios, o que há de mais inovador no segmento brasileiro de duas rodas. Para isso, a empresa conta com um van abastecida com produtos da marca e de parceiros. Durante essa semana, a van visita lojas por todo o estado do Paraná.

Na programação, a Van da Laquila oferece treinamento para melhor desempenho na hora da venda, além de miniworkshops que promovem a cultura do “não” à pirataria, mostrando a importância de se investir em produtos originais e de qualidade, que garantem a segurança dos motociclistas, que hoje somam 17 milhões em todo o país, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran.

Com a iniciativa, a marca, em 2016, passou por 1340 cidades, percorreu 27618 km, visitou 464 lojas, realizou 211 workshops e impactou 1340 pessoas. A ação acontece desde 1998, ano da fundação da Laquila. O objetivo é alcançar as regiões próximas até as mais distantes da sede da companhia, situada em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Sede da Laquila, em Campina Grande do Sul, no ParanáMais sobre a empresa: A Laquila foi fundada em 1998 e possui sede em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ela está sempre acompanhando as necessidades de seus clientes, por isso, constantemente amplia sua linha de peças e acessórios para motos on road e off road, além de investir em novidades em itens de vestuário para motociclistas.

As parcerias da Laquila se estendem por diversos países como França, Japão, Itália, USA, Tailândia, China, Taiwan, Paquistão, dentre outros. No setor de peças, trabalha com marcas exclusivas para Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson, KTM, Scooter´s e Ciclomotores. No setor de vestuários e acessórios para motociclistas, a companhia é fabricante e distribuidora oficial da marca Texx. Para alta cilindrada e off road, a Laquila trabalha com outras marcas consagradas mundialmente como, a Sidi, Ferodo, Afam, Racetech, Wiseco, MotoX e EIS.