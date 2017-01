Participantes do Enem 2016 já podem consultar suas notas na prova

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2016 já podem acessar seus resultados individuais. A consulta foi aberta às 11h30 desta quarta-feira (18) e pode ser feita pelo site: enem.inep.gov.br/participante. No resultado, os candidatos poderão saber as notas em cada uma das quatro provas do exame: linguagens, matemática, ciências Humanas e ciências da natureza. Também terão acesso à nota da redação, cujo tema foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". Os resultados de desempenho geral no Enem 2016 serão divulgados nesta quinta-feira pelo MEC (Ministério da Educação). A pasta ainda abriu uma consulta popular sobre o exame para definir possíveis mudanças na prova. A consulta pode ser acessada aqui. Como o Enem adota um modelo matemático chamado TRI (Teoria da Resposta ao Item) na sua elaboração e correção, a quantidade de acertos não define a nota. O valor de cada questão varia conforme sua dificuldade. Assim, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes, tendo em vista quais itens cada um acertou. A nota do Enem vale para o ingresso em praticamente todas as universidades federais, que reúnem suas vagas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A USP (Universidade de São Paulo), por exemplo, incluiu neste ano 21% das vagas no sistema. O Sisu será aberto nos próximos dias. Pelo sistema, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis em todas as instituições do Brasil que adotam o Enem como forma de seleção. Durante o período de inscrição, os participantes têm a oportunidade de consultar as notas de corte de cada curso, em busca de uma carreira em que sua nota seja suficiente. As notas de corte são calculadas no fim de cada dia a partir do volume de interesse em cada opção de curso. As instituições podem dar peso diferente para cada parte da nota. As vagas reservadas para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas já aparecem separadas no Sisu. O Enem também é critério para acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ProUni (Programa Universidade para Todos), ambos do governo federal.