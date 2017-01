Corinthians deve desistir de Drogba

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Roberto de Andrade planeja um anúncio de desistência do Corinthians na contratação de Didier Drogba. A proposta oficial foi enviada ao atacante na semana passada. Há, por parte do dirigente, a preocupação de que o sentimento de frustração entre os torcedores seja estendido enquanto uma proposta oficial está nas mãos do estafe do centroavante marfinense. Nenhuma resposta por escrito foi dada ao clube após quase uma semana -na carta, o Corinthians solicitava 48 horas para ter um retorno. Depois de enviar uma proposta por escrito com valores de aproximadamente R$ 450 mil mensais por um ano de contrato, o Corinthians elaborou um pacote de parcerias para a Fundação Drogba, mantida pelo centroavante na Costa do Marfim, em uma tentativa de sensibilizar o jogador. Ele está de férias em seu país de origem. Sem uma resposta, o Corinthians pensa em emitir uma nota oficial ou anunciar, por meio de entrevista, que desistiu da contratação de Drogba. Além de diminuir a ansiedade dos torcedores, o gesto teria a intenção de avisar o estafe do centroavante de que estaria fora do negócio, em uma tentativa final de promover alguma reviravolta no quadro de hoje. O marfinense, segundo disseram seus agentes aos dirigentes corintianos, tem possibilidades de retorno ao Olympique de Marseille-FRA e também uma proposta da Major League Soccer. Ele se desligou do Montreal Impact-CAN há dois meses. Na última segunda-feira, o superintendente de marketing Gustavo Herbetta, desligado do Corinthians desde o dia 09 de janeiro, deixou as tratativas com o departamento de futebol corintiano. O diretor Flávio Adauto, porém, já deu demonstrações públicas de que não é favorável ao negócio, diferentemente do presidente Roberto de Andrade. O mandatário enxergava na contratação de Drogba a possibilidade de trazer maior visibilidade ao clube, alcançar mais patrocínios e ainda melhorar a reputação de sua gestão com torcedores e conselheiros. Sem o marfinense, os esforços devem ser centrados no meia Jadson, sem contrato depois de rescindir na China.