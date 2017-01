Acúmulo de lixo pode atrair ratos e facilitar a propagação de leptospirose

(foto: Divulgação)

Ratos podem transmitir doenças como a leptospirose, uma doença que chega a 40% de letalidade nos casos mais graves. Atrair ratos urbanos para perto de sua residência é uma coisa que ninguém quer, mas nem todos sabem como evitar que isso aconteça. A limpeza do ambiente e o correto manejo do lixo doméstico ajudam a evitar a presença dessa e de outras pragas.

Sacolas com rejeitos mal acondicionados e lixeira aberta exalam cheiros que atraem os roedores. Uma dica é deixar os sacos de lixo bem fechados e em locais altos. Evitar de jogar lixo e entulhos em terrenos baldios e limpar quintais também é importante. Em casos de presença intensa de ratos, quando já foram adotadas as medidas de limpeza do ambiente, devem ser procurados profissionais especializados. Não utilize raticida por conta própria. É perigoso, principalmente para as crianças e animais domésticos.

Leptospirose

Doença infecciosa com sintomas comuns de febre, vômito, dor de cabeça, dor na panturrilha, aumento do volume do fígado, coloração amarela dos tecidos e das secreções orgânicas, entre outros, com índice de mortalidade que pode chegar a 40% nos casos mais graves.

Quem por acaso entrar em contato com algum rato (também fezes e urina do animal), poças de água, água em áreas de alagamento, tanques de mergulho e ficar com os sintomas acima deve procurar uma unidade de saúde para buscar tratamento. “Os alagamentos propiciam a disseminação no ambiente da bactéria que causa a doença, facilitando a ocorrência de surtos. Por isso, em meses com maior incidência de chuva, pode haver um aumento do número de casos da doença”, explica a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde, Alexsandra Tomé.

De acordo com dados da Vigilância em Saúde, em 2016, Araucária teve 25 notificações suspeitas, com a confirmação de 8 casos. No período, o maior número de notificações de casos suspeitos foi realizada em janeiro, quando ocorreram 8 registros. Confira o Boletim Informativo 01/2017 referente à ocorrência de leptospirose nos últimos anos no município no site da Prefeitura pelo link.

Evite contato direto

A bactéria que causa a leptospirose entra na pele após contato com algum material contaminado. Uma recomendação da Secretaria de Saúde é que ao manejar entulhos no quintal, o cidadão esteja protegido com luvas e botas a fim de evitar o contato direto com materiais que possam estar contaminados. Após enxurradas, orienta-se que os ambientes sejam lavados com uma mistura de 10 litros de água com 200 ml de água sanitária para desinfectar o local.

Coleta de entulhos

O cidadão que tiver entulhos em sua residência para descarte, pode contar com o serviço de disque-entulho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que recolhe sofás, colchões, madeiras, metais, vidros, eletrodomésticos, eletrônicos e galhos de árvores. Para solicitar coleta é necessário ligar para o telefone 3614-7480. Pequenas quantidades de material de construção civil (areia, terra, pedra brita, concreto e outros), podem ser removidas acionando a Secretaria de Obras pelo fone 3614-7580.