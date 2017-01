Clube enxuga elenco a pedido de Baptista, mas segue atento ao mercado

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Alejandro Guerra à Academia de Futebol simboliza o fim das novidades para o Palmeiras na temporada de 2017. Pelo menos neste momento. De acordo com apuração da reportagem, Eduardo Baptista trabalha com o número considerado ideal para um elenco de futebol: 31 atletas. Quando chegou ao atual campeão brasileiro, o técnico manifestou o desejo de contar entre 30 e 32 atletas para a temporada 2017. A contratação de Willian e a chegada de Guerra, após férias na Colômbia, fecham o número ideal planejado pelo treinador. Da reapresentação ocorrida na semana passada, sete atletas já deixaram o grupo -o volante Fabrício acabou envolvido na troca responsável por garantir o retorno de Fabiano e a vinda de Willian junto ao Cruzeiro. Do elenco campeão nacional, onze atletas saíram -Luan, ainda sem destino para a temporada 2017, treina na Academia de Futebol enquanto aguarda a definição do futuro. Internamente, a própria diretoria considera o grupo de jogadores 'fechado' para este início de temporada. Apenas 'oportunidades' de negócio, tanto para saídas quanto para chegadas, serão analisadas daqui para frente. Desta forma, dois nomes constantemente envolvidos no mercado da bola ganham pelo menos mais algumas semanas dentro do elenco campeão brasileiro; até porque o mercado palestrino esfriou para ambas as esferas (contratações e vendas/empréstimos de atletas). Rafael Marques desde o ano passado tem o nome vinculado para deixar a Academia de Futebol. Nenhuma negociação evoluiu ao ponto de viabilizar a saída; tanto que o atacante, mesmo de férias, iniciou o trabalho de pré-temporada para retornar na melhor forma física possível. O camisa 19 possui forte concorrência no ataque, segundo a ideia apresentada por Eduardo Baptista no treinamento em que separou os atletas por posições. Rafael Marques disput com o capitão Dudu por uma vaga no ataque; o recém-chegado Keno também atua pelo setor. Além de Rafael Marques, Arouca também iniciou o ano com boas chances de deixar o Palmeiras. O clube de Palestra Itália cogitou envolver o meio-campista na negociação por Lucas Pratto, mas a alta pedida do Atlético-MG pelo centroavante argentino travou a ida para Belo Horizonte. Roger Machado apontava o volante palmeirense como um nome ideal para preencher as perdas na posição –Junior Urso e Leandro Donizete deixaram o clube mineiro. Arouca, no entanto, permaneceu e trabalhou como titular em alguns treinamentos de Eduardo Baptista. Confira o atual elenco palmeirense: Goleiro: Fernando Prass, Jailson, Vinicius Silvestre e Daniel Fuzatto Laterais: Jean, Fabiano, Zé Roberto e Egídio Zagueiros: Yerry Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena, Thiago Martins e Antônio Carlos Volantes: Felipe Melo, Thiago Santos, Arouca e Rodrigo Meio-campistas: Tchê Tchê, Moisés, Alejandro Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Hyoran e Vitinho Atacantes: Dudu, Alecsandro, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques, Keno e Erik