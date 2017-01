Em consulta on-line, MEC cogita fazer Enem em um dia e pelo computador

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em consulta popular aberta na internet nesta quarta (18), o MEC (Ministério da Educação) cogita a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em apenas um dia, e não mais dois. Também há uma pergunta sobre a possível realização da prova no computador. A consulta faz parte da estratégia do MEC para mudar o exame.

Um dos objetivos do governo é reduzir os custos com a prova. Os participantes do Enem 2016 já podem consultar suas notas a partir desta quarta-feira. O Enem foi criado em 1998 como uma avaliação do ensino médio e algumas instituições de ensino superior usavam o resultado como parte da nota de seus vestibulares.

A partir de 2009, na gestão do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, o exame ganhou o formato atual e começou a ser adotado por universidades federais para selecionar seus alunos. Com provas separadas por área (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, além da redação), o exame também passou a ser elaborado e corrigido pela TRI (Teoria de Resposta ao Item). Esse modelo matemático permite comparação entre provas diferentes por categorizar as perguntas em níveis de dificuldades.

Por isso, a quantidade de acertos não define a nota -o valor de cada questão varia conforme sua dificuldade. Com essas mudanças, o Enem virou uma espécie de vestibular nacional. As instituições que adotam o exame como vestibular disponibilizam as vagas em um sistema on-line, chamado Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A prova também passou a ser critério para certificação do ensino médio, uso de que deve ser descontinuado.

Após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a nova equipe do MEC passou a cogitar mudanças no exame. Mas a aplicação do Enem em apenas um dia e a possibilidade de fazer a prova pela internet já era cogitada pela equipe do MEC no governo do PT. A ideia inicial para o Enem, desde 2009, era ter mais de uma edição por ano -o que nunca saiu do papel Não há perguntas na consulta sobre o fim da redação, medida já defendida por alguns especialistas.

Além de perguntas sobre a aplicação do Enem em apenas um dia, o MEC pergunta se, caso a prova seja mantida em dois dias, quais datas seriam mais adequadas (domingo e segunda-feira, em dois domingos seguidos ou no formato atual, em um único fim de semana). Ainda há um campo para que os participantes da consulta deixem um texto de sugestão para aprimoramento do exame. A consulta pode ser acessada aqui.