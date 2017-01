Italiano Antonio Tajani é eleito presidente do Parlamento Europeu

O novo presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, foi eleito na noite desta terça,17, após a quarta rodada de votações, em uma disputa que durou quase doze horas. Tajani venceu outros cinco candidatos com 351 votos, contra 282 do segundo candidato, o também italiano Gianni Pittella. Tajani é o 30º presidente do parlamento.

“A partir de hoje serei presidente de todos. Representarei todos os eurodeputados e todos os grupos políticos”, disse Antonio Tajani ao vencer a eleição. O italiano vai substituir o alemão Martin Schulz na presidência do Parlamento.

Em novembro do ano passado, Schulz, que preside o órgão desde 2012, anunciou que deixaria o cargo para se candidatar às eleições do Bundestag, o parlamento alemão.

Tajani nasceu em Roma, na Itália, e tem 63 anos. É vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), que o escolheu como candidato ao cargo. Foi eurodeputado, vice-presidente do Parlamento Europeu e o Comissário Europeu da Indústria e do Empreendedorismo, além de um dos vice-presidentes da Comissão Europeia. É membro do comitê de presidência do Forza Italia, partido de centro-direita italiano, fundado e liderado por Silvio Berlusconi.

Regras

Os candidatos à presidência podem ser propostos por um grupo político ou por um mínimo de 38 deputados, com o consentimento do candidato. Para ser eleito, o candidato deve obter a maioria absoluta dos votos válidos emitidos, ou seja, 50% mais um.

A eleição acontece por voto secreto e pode ter até quatro rodadas. Se nenhum candidato for eleito na primeira votação, os mesmos ou outros candidatos poderão ser nomeados para uma segunda volta nas mesmas condições. Isso pode ser repetido em uma terceira rodada, se necessário, novamente sob as mesmas regras.

Se ninguém é eleito na terceira votação, os dois candidatos com maior pontuação naquela rodada passam para uma quarta votação, onde ganha o que recebe o maior número de votos. Se houver empate nesta fase, o candidato mais velho é declarado vencedor.

Atribuições do presidente

O presidente do Parlamento Europeu preside as sessões plenárias, é responsável pela aplicação do regimento interno e representa o órgão em todas as questões jurídicas. Além disso, pronuncia-se perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões, expondo os pontos de vista do Parlamento sobre os pontos da ordem do dia, no âmbito de um debate com os Chefes de Estado ou de Governo. O presidente representa ainda o Parlamento nas suas relações internacionais e visitas oficiais dentro e fora da União Europeia.