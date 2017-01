Sobe para 50 número de mortos em atentado no Mali

O número de mortos na explosão de um carro-bomba na cidade de Gao, no Mali, subiu para pelo menos 50, afirmaram nesta quarta-feira, dia 18, fontes militares locais. O atentado ainda não foi reivindicado. O carro com explosivos foi detonado em um campo que servia de base para soldados do governo do país e membros de grupos rivais.

Acredita-se que os mortos eram militares e rebeldes que conduziam patrulhas juntos, sob um acordo de paz obtido pela Organização das Nacões Unidas para diminuir a violência na zona, que recentemente foi visitada pelo presidente francês, François Hollande.

A região desértica do país africano foi controlada pelo grupo Estado Islâmico em 2012 e recebe ajuda militar da França desde 2013. No entanto, a área continua sendo palco de alguns ataques terroristas e sequestros, mostrando que o ambiente no local é preocupante.