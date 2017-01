Carlos Cavalcanti tem faixa bloqueada para serviços emergenciais

(foto: SMCS)

Uma das faixas da Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no Centro, ficará interditada nesta semana. Um buraco se abriu do lado esquerdo da via, quase na esquina com a Rua Presidente Faria.

Na manhã desta quarta-feira (18) equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura fazem as sondagens no local para verificar a causa do surgimentos dos buracos.

Agentes da Setran orientam o trânsito na região e o local já está sinalizado. A previsão é que os trabalhos levem uma semana para serem concluídos. Um dos buracos está ao lado de um poste de energia.

Equipes da Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação SMOP-10 vão cortar o asfalto para descobrir o tamanho da erosão e o que casou o surgimento dos buracos. Somente após este estudo será possível saber o custo do conserto e quanto tempo será necessário para solucionar o problema.

A orientação da Setran é que os motoristas diminuam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo local, pois uma das faixas da Presidente Carlos Cavalcanti vai ficar interditada até o final dos serviços emergenciais da Prefeitura.