Freguesia encontra qualidade e bom preço nos 15 Sacolões da Família

(foto: SMCS)

Moradora da Comunidade Santa Rita, no bairro Tatuquara, a aposentada Araci Nunes, 64 anos, faz questão de ir toda semana ao Sacolão da Família do Pinheirinho para comprar as frutas e as verduras que serão consumidas pelo filho e pelos netos que vivem com ela. A qualidade e a variedade dos hortifrutigranjeiros, além do preço máximo de R$ 2,29, são os grandes atrativos para a aposentada. “Venho aqui por causa da variedade. Tudo sempre é fresquinho e sempre encontro o que procuro. E há ofertas que ajudam a diminuir a despesa”, revela dona Araci.

Qualidade, variedade e preço baixo são mesmo os grandes diferenciais dos 15 sacolões de permissionários e que são coordenados pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura. “É nossa prioridade estimular o aumento no consumo de frutas e hortaliças, funcionar como regulador de preços nas regiões onde estão os sacolões e promover ações de educação alimentar”, destaca o gerente da Unidade de Mercado da secretaria, Júlio Cesar Alves dos Santos.

Responsáveis pela comercialização de cerca de 1.700 toneladas de alimentos por mês, os sacolões administrados por permissionários da Prefeitura passam por periódicos monitoramentos de qualidade dos produtos e de conformidade às normas exigidas em relação à estrutura e legislação. O trabalho é feito por uma equipe da Gerência Técnica de Controle de Qualidade da secretaria. “É um verdadeiro check list, que inclui a avaliação da estrutura dos estabelecimentos, em quesitos como temperatura e higiene, e da qualidade dos produtos”, explica Santos.

Ele lembra que este rigoroso monitoramento é o que diferencia os sacolões sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura dos demais “sacolões” que se espalham por Curitiba. “Muitas vezes chegam até nós reclamações da população e quando vamos averiguar são estabelecimentos particulares, sem nenhuma ligação com a Prefeitura”, conta Santos.

Preço acessível

Além da qualidade das frutas, legumes e verduras, o preço máximo de R$ 2,29 é outro diferencial dos 15 sacolões coordenados pela secretaria. No mínimo, 30 hortifrutigranjeiros devem ter este preço máximo. A maioria é formada por produtos da época do ano. Na primavera-verão, por exemplo, predominam nas gôndolas o chuchu, a berinjela, o pimentão, o pepino, o tomate, o abacaxi, a carambola, o mamão, a manga e o melão. No outono-inverno, é a vez da cebola, do tomate, da beterraba, do abacate, da maça, do maracujá e da banana.

Santos salienta que apenas três produtos podem ter preços acima dos R$ 2,29, mas a liberação depende de uma justificativa dos permissionários, como a falta do item para compra devido à quebra de safra ou ao aumento no custo. “E os alimentos precisam estar devidamente identificados e separados dos demais”, acrescenta ele. A variedade dos alimentos in natura é outro apelo dos Sacolões da Família. No caso das hortaliças e folhosas, por exemplo, sempre é obrigatório ter nas lojas três espécies diferentes, como alface, acelga e agrião.

Aprovação

A professora Eula do Carmo, 42 anos, percorre as gôndolas do Sacolão da Família do Boa Vista ao menos uma vezes por semana. “Tenho dois filhos e gosto sempre de estar com a cozinha abastecida com frutas e verduras”, diz. Ela conta a unidade fica pertinho de casa e que os preços são realmente atraentes. Nunca se queixou da qualidade. “Encontro de tudo e sempre há ofertas”, observa.

Também cliente do Sacolão da Família do Boa Vista, o corretor Blaudimar Griten, 49 anos, conta que sempre compara os preços da loja com os dos supermercados, mas sempre acaba optando pela unidade localizada Rua da Cidadania do bairro. “O seu Bira (Ibiraci Fitz, em referência ao permissionário do sacolão) oferece produtos de muita qualidade e com ótimo preço”, destaca.

A vendedora Marinês Faga, 44 anos, sempre leva para casa os produtos à venda no Sacolão da Família do Pinheirinho. “Tudo sempre está fresquinho e o preço é imbatível”, afirma. Ela reforça que, como tem preocupação de oferecer para os filhos variedade de frutas e verduras, não há melhor local para comprar que a loja localizada no terminal do Pinheirinho. “Passei pelo terminal, tenho que levar, pois os preços realmente são muito bons.”

Endereços dos Sacolões da Família da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura

Sacolão da Família Bairro Novo

Rua Ourizona, 1.681.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Terça/Sexta. das 9h às 18h30min. Sábado, das 9h00 às 15h.

Contato: (41) 9711-8754.

Sacolão da Família Boa Vista

Avenida Paraná, 3.654.

Localizado na Rua da Cidadania Boa Vista.

Segunda/Sexta das 9h às 19h. Sábado das 8h às 17h.

Contato: (41) 3053-7372.

Sacolão da Família Boqueirão

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 10.350.

Localizado no Terminal de ônibus Boqueirão.

Segunda: das 9h às 20h. Terça/Sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 18h.

Contato: (41) 3092-5656.

Sacolão da Família Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Terça/Sexta, das 9h às 17h. Sábado, das 9h às 13h.

Contato: (41) 3379-6817.

Sacolão da Família Carmo

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430.

Localizado na Rua da Cidadania Carmo.

Segunda/Sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 8h às 15h.

Contato: (41) 9608-1181.

Sacolão da Família Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Localizado no Terminal de ônibus Fazendinha.

Segunda/Sexta, das 9h às 20h15. Sábado, das 9h às 19h15.

Telefone: (41) 3245-3316.

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Rua Doutor Benedicto Siqueira Branco, 205.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Segunda/Sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 14h.

Telefone: (41) 3379-6817.

Sacolão da Família Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Terça/Sexta, das 09h às 17h. Sábado, das 9h às 15h.

Contato: (41) 3026-6928.

Sacolão da Família Osternack

Rua Guaçui, 300.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Terça/Sexta, das 9h às 17h. Sábado, das 8h às 14h.

Contato: (41) 9711-8754.

Sacolão da Família Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, s/n.

Localizado no Terminal de ônibus Pinheirinho.

Segunda/Sábado, das 9h às 20h.

Telefone: (41) 3248-8798.

Sacolão da Família Santa Cândida

Localizado na Avenida Paraná, s/n.

No Terminal Santa Cândida.

Segunda/Sexta, das 8h30 às 20h30. Sábado, das 9h às 14h.

Telefone (41) 3356-2432.

Sacolão da Família Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, 35.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Terça a Sexta, das 8h às 17h30. Sábado, das 8h às 17h. Domingo, das 8h às 12h.

Telefone: (41) 9967-4968.

Sacolão da Família Santa Felicidade

Rua Via Veneto, 1.260.

Localizado na Rua da Cidadania Santa Felicidade.

Segunda/Sexta, das 9h15 às 19h. Sábado, das 8h às 13h.

Telefone: (41) 3026-6928.

Sacolão da Família Vila Oficinas

Rua Engenheiro Costa Barros, 601.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Anexo ao Terminal de ônibus Vila Oficinas.

Terça/Sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 14h.

Contato: (41) 9660-2246

Sacolão da Família Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, 1.157.

Localizado ao lado do Armazém da Família.

Segunda/Sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 8h às 14h.

Telefone: 3279-2230.