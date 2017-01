Presos serão transferidos de unidade que registrou 26 mortes em RN

LEANDRO MACHADO, ENVIADO ESPECIAL NATAL, RN (FOLHAPRESS) - O governo do Estado do Rio Grande do Norte vai transferir presos do presídio de Alcaçuz, região metropolitana de Natal. Ao menos 26 pessoas foram mortas na unidade no sábado (14). Na segunda (16), a detenção ficou fora de controle novamente, situação que permanece a mesma o início da tarde desta quarta. A matança ocorreu após presos ligados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) invadirem um pavilhão controlado pelo Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, grupo que controla a maior parte dos presídios do Estado. Nesta manhã, a polícia prepara uma operação para remover parte dos presos da casa de detenção. O governo não informou a qual facção pertencem os presos que serão transferidos. "Por questão de segurança, não vamos falar", afirmou o major Eduardo Franco, porta-voz da PM. Nesta manhã, parte dos detentos continua em cima dos telhados. Para fazer a remoção dos presidiários, o batalhão do Choque da PM vai entrar na área que está dominada pelos presos. No momento, não existe separação entre os detentos ligados ao PCC daqueles comandado pelo Sindicato do Crime. Polícias armados nas guaritas são quem impedem que ocorra um novo confronto entre as duas facções.