Biblioteca traz programação de jogos e RPG para crianças

A Biblioteca Pública do Paraná promove no dia 28 (sábado), em Curitiba, a primeira edição de 2017 do Sábado Lúdico, evento com atividades de RPG, jogos de tabuleiro e de carta. Voltada para crianças de 6 a 12 anos, a programação acontece na Seção Infantil da BPP das 10h às 12h30. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição. Mais informações: (41) 3221-4980.



As atividades para os fãs de role-playing games e card games são conduzidas em parceria com o grupo de RPG da BPP, que promove encontros semanais aos sábados, a partir das 13h, no Hall do segundo andar da Biblioteca.



Além da programação com jogos que estimulam a mente e a socialização das crianças, no Sábado Lúdico também acontece uma edição da Hora do Conto, que é realizada diariamente na Seção Infantil de segunda a sexta-feira, às 11h e às 15h e, aos sábados, às 11h.