Com salários atrasados, Nilmar volta a ser opção no São Paulo

JEREMIAS WERNEK E JOSÉ EDUARDO MARTINS PORTO ALEGRE, RS, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um fato novo pode aproximar Nilmar do São Paulo. O jogador, de 32 anos, está sem receber salários do Al-Nasr, dos Emirados Árabes, há dois meses e pode acionar a Fifa para conseguir a sua liberação. Caso complete três vencimentos de atraso, ele poderá se desligar da equipe e fechar acordo com qualquer outro clube. Nilmar tem vínculo até junho deste ano e já está livre para assinar um pré-contrato. No exterior, Nilmar ganha um salário muito superior ao teto estabelecido pela maior parte dos clubes brasileiros. No São Paulo, por exemplo, o limite é de R$ 400 mil. Porém, o atacante estaria disposto a reduzir os seus vencimentos para retornar ao país. Segundo pessoas próximas ao atleta, o clube paulista fez consultas sobre a sua situação do atleta nos últimos meses. E o nome de Nilmar pode ganhar força caso o São Paulo não feche com Calleri. O presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, e o técnico Rogério Ceni gostam do futebol do atacante Al-Nasr. A direção, porém, não acredita que o jogador vá rescindir com o Al-Nasr e espera os próximos passos do atacante para começar, de fato, uma negociação.