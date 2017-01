Obra de George Harrison ganha relançamento em vinil

(foto: Reprodução)

Em comemoração ao seu 74º aniversário, o músico George Harrison terá seus discos relançados em vinil no dia 24 de fevereiro.

Com o nome de George Harrison – The Vinyl Collection, o box reunirá treze álbuns, entre eles, doze discos de estúdio e o ao vivo Live in Japan.

Também estarão incluidos no box dois singles de 12 polegadas, "When We Was Fab" e "Got My Mind Set On You". Todos os álbuns foram remasterizados e serão lançados em vinil de 180g. Em adição à coletânea, a autobiografia "I Me Mine", de 1980, será lançada em 21 de fevereiro com uma nova versão.

Os discos serão também lançados separadamente, porém, a obra-prima "All Things Must Pass" será disponibilizada em edição limitada.

A pré-venda do box já está disponível , com o preço de 1500 reais. Confira clicando aqui.

George Harrison – The Vinyl Collection:

Wonderwall Music (1968)

Electronic Sound (1969)

All Things Must Pass (1970)

Living In The Material World (1973)

Dark Horse (1974)

Extra Texture (1975)

Thirty Three & 1/3 (1976)

George Harrison (1979)

Somewhere in England (1981)

Gone Troppo (1982)

Cloud Nine (1987)

Live In Japan (1992)

Brainwashed (2002)