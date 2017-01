Três pessoas com idades entre 19 e 25 anos, entre elas uma mulher, foram presas em flagrante por investigadores da Delegacia de Bocaiuva do Sul, na tarde de terça-feira (17), suspeitos de comercializar drogas na região. Todos foram presos em uma residência no Centro do município.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia