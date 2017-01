Temperatura em Curitiba cai para apenas 22ºC nesta quarta

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A temperatura em Curitiba nesta tarde de quarta-feira (18) estava em pouco mais de 22ºC por volta das 15h20. Desde a manhã o céu na Capital está nublado, com chuvas em pontos isolados. Com esta condição, as temperaturas que vinham próximo dos 30ºC cairam consideravelmente.

Na quinta-feira um sistema de alta pressão atmosférica, massa de ar menos aquecido e estável com centro mais intenso no mar na altura do Sul do país, favorece para condições de estabilidade em parte da região. No Paraná também se espera uma melhora nas condições do tempo.

No leste do estado o ingresso de um ar mais ameno, faz com que as temperaturas fiquem mais baixas, mas com muitas nuvens no céu devido a incursão umidade do mar com ventos do quadrante sudeste. Na faixa oeste do estado, ainda esquenta um pouco no período da tarde, com maior presença de Sol na região.