'Estou voltando', diz Alan Ruschel nas redes sociais, e anima torcedores

CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Se recuperando das graves lesões que sofreu no acidente aéreo com o avião da Chapecoense, Alan Ruschel postou nesta terça-feira (17) uma foto em uma academia localizada em Caxias do Sul (RS), onde segue seu tratamento. Na legenda, o lateral esquerdo deixou os torcedores esperançosos com sua volta aos gramados. "Não são as explicações que nos levam para frente; o que nos leva é a nossa vontade de seguir adiante! #estouvoltando #umpassodecavez", escreveu no Instagram. Ruschel já tem data para voltar para Chapecó. Ele chega à cidade nesta quinta-feira (19) e a partir do dia 20 começa o processo fisioterápico no clube. "Esperamos o jogador no dia 20 para iniciar o processo de fisioterapia e recuperação muscular. A recuperação está muito boa e a partir da chegada do atleta nós faremos a reavaliação e iniciaremos o processo de recuperação em Chapecó", disse o diretor do departamento médico da Chapecoense, Carlos Mendonça. "Estamos tratando o Alan como um jogador em recuperação, do mesmo jeito que fizemos com o Neto. O Alan teve uma luxação na coluna e o processo de cicatrização levará cerca de três meses. Estamos esperançosos que o jogador possa se recuperar e voltar logo aos gramados", completou. Alan recentemente renovou seu vínculo com o Internacional até o final de 2018. Já com o clube catarinense, o jogador possui contrato até o final de maio. Os dois inclusive já conversam sobre a extensão do empréstimo do jogador para toda temporada de 2017.