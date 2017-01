Leandro Donizete rejeita fama de maldoso, mas promete ser viril no Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Leandro Donizete chegou ao Santos prometendo garra, mas fez questão de dizer que não é um atleta maldoso em campo. No entanto, o novo camisa 30 do time paulista promete ser viril na marcação e, inclusive, ensinar os jogadores da equipe santista a entender o estilo de jogo da Copa Libertadores da América. Será a quinta participação seguida do volante neste ano, já que ele defendeu o Atlético-MG nas últimas quatro edições da competição continental. "Sou viril na marcação, sim, mas não sou maldoso. Marco em cima, sem dar espaço. Às vezes incomodo, mas tenho poucas expulsões e amarelos na história. Vou continuar trabalhando assim, não vou mudar porque a imprensa fala mal. Tenho minhas qualidades. Vou dar a minha vida no Santos e seguir marcando como no Atlético, Coritiba...", afirmou Leandro Donizete. O ex-volante do Galo acredita que será importante para o Santos pois, na sua visão, a equipe santista carece de jogadores com as suas características para disputar a Libertadores. "Primeiramente na marcação. Santos tem poucos assim e Libertadores precisa de pegada, determinação, e eu tenho essas qualidades. Jogador vai querer brigar, cusparada, quero prepará-los bem, orientar, passar confiança. Tenho certeza que vai dar certo", disse. "Já sei a forma como jogar Libertadores. Vou passar experiência pra molecada. Muito difícil, pegado, catimba, espero ajudar muito eles no dia a dia", completou. O antigo jogador do Atlético-MG assinou um contrato de três anos com a equipe paulista. O volante ficou por cinco anos no clube mineiro, mas não renovou seu contrato.