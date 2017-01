Chapecoense e Botafogo tentam Paulão, mas Inter só libera por todo salário

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Paulão está na pré-temporada do Internacional, na cidade de Viamão, mas pode não ficar no elenco que disputará a série B. Chapecoense e Botafogo mostraram interesse e negociam o empréstimo do zagueiro, que tem 30 anos. O entrave para as negociações avançarem é o mesmo: o salário do ex-capitão do colorado. "Conheço o Paulão, levei ele para o Grêmio em 2010, mas o salário dele é incompatível com nossa política. Seria inviável para gente pagar o salário que ele ganha no Internacional", disse o diretor executivo da Chapecoense, Rui Costa. O Inter só topa empréstimo se o clube interessado arcar com 100% dos salários de Paulão. Os vencimentos estão bem acima do teto estabelecido pelos times que fizeram contato. O Botafogo, diante disso, recuou e a Chapecoense deixou o negócio em stand by. A ser retomado mais adiante. O time catarinense trabalha com o nome de Victor Ramos, ex-Palmeiras e Vitória, como prioridade. No Inter, Paulão é visto como um nome que precisa ser negociado. Mesmo que seja alvo de críticas da torcida, o zagueiro é elogiado. O entendimento, até, é de que ele acabou ficando exposto demais em meio ao desmoronamento do time e do clube ao longo de 2016. E que mesmo com as chegadas de Neris, ex-Santa Cruz, e Klaus, do Juventude, poderá ser útil.