Depois de Luís Fabiano, Vasco analisa reforços para outros setores

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O discurso do presidente Eurico Miranda na apresentação de Wagner era o de quatro reforços neste início de temporada. Com o meia, esse número já chegou a três, mas a possível vinda do atacante Luís Fabiano não deverá encerrar a atuação da diretoria no mercado da bola. O clube ainda avalia a contratação de um lateral esquerdo, um volante e, dependendo da situação, também um zagueiro. A lateral é o setor com maior possibilidade de ter um novo nome já que, atualmente, o técnico Cristóvão Borges conta apenas com dois jovens revelados na base: Alan e Henrique. A dupla tem agradado ao treinador, mas ainda há uma corrente que acha importante chegar um jogador mais experiente. No setor de volantes, após afastar Diguinho, o Vasco tem feito experiências. Cristóvão ousou e tem escalado o até então meia-atacante Evander por lá. Contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), na Florida Cup, o jovem foi bem e ganhou prestígio com o treinador, mas o caso se assemelha à da lateral. Em relação à zaga, um reforço dependerá das condições oferecidas e também do futuro de Luan, que vira e mexe tem seu nome especulado e é monitorado por clubes europeus. De certo, por enquanto, está a confiança do presidente Eurico Miranda em brigar por títulos em 2017: "Vou cumprir aquilo que eu falei. Aqueles que não acreditavam, vão começar a ver as coisas acontecerem. Os quatro virão, com certeza. O Vasco está montando um time para ir para as cabeças. E vai para as cabeças. Tinha um filósofo companheiro de vocês que dizia o seguinte: quem viver verá". Luís Fabiano está na China para tentar obter sua rescisão de contrato com o Tianjin Quanjian e assinar com o Vasco. De acordo com Eurico, se o atacante voltar para o Brasil, seu destino será São Januário.