Grêmio mantém perfil, mas amplia busca por 'fazedor de gols' ao Brasil

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Ángelo Rodríguez, terceiro nome descartado pelo Grêmio após abrir negociação, a busca por um "fazedor de gols" segue. O perfil está mantido, bem como o parâmetro financeiro. Mas o radar agora passa a englobar também o mercado brasileiro. O Grêmio admite garimpar alternativas entre os clubes brasileiros para dar a Renato Gaúcho um jogador diferente dos atacantes do atual elenco. O acréscimo do mercado nacional na lista é um reflexo da dificuldade em atender a demanda estabelecida ainda em 2016. A comissão técnica pediu um "fazedor de gols", atacante que seja diferente das atuais peças do elenco. Com características distintas, sendo mais próximo da figura clássica do centroavante. Por conta dos preços exigidos no Brasil, ainda no ano passado, a diretoria decidiu buscar em países da América do Sul opções de negócio. Sempre com ofertas que chegam no máximo a 1,5 milhão de dólares (R$ 5 milhões na cotação atual). Só que as tratativas não avançaram. Gabriel Fernández, do Racing-URU, foi vetado pelos médicos. Cristian Colmán, do Nacional-PAR, fechou com o Dallas FC por valor superior. Cecílio Domínguez, ex-Cerro Porteño, seguiu o mesmo caminho. Mesmo com as dificuldades no mercado, a diretoria garante que não mudará o tamanho do investimento. E descarta reforço "espetaculoso". A linha de ação adotada rendeu descarta aos nomes de Hernán Barcos, que acabou indo para LDU, e Marcelo Moreno, livre no mercado e que treina no CT do clube gaúcho até definir o futuro. No Brasil, logo após o término do Brasileiro, o Grêmio sondou Marinho, que à época estava no Vitória, e William Pottker, destaque da Ponte Preta. As pedidas inviabilizaram qualquer possibilidade de negociação.