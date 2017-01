Atlético-MG diz que não fez proposta para Jadson

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nos últimos dias o nome de Jadson surgiu como uma das possibilidades para reforçar o Atlético-MG na temporada 2017. Agora sem vínculo com o Tianjin Quanjian, da China, o meia está livre para negociar com qualquer equipe.

Embora Jadson esteja dentro do perfil traçado pelo técnico Roger Machado para os reforços, a direção do Atlético fez questão de informar que sequer conversou ou fez proposta pelo atleta. "Não conversamos com ninguém ligado ao jogador, portanto não elaboramos nenhuma proposta pelo atleta", disse o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf, em declaração divulgada pela assessoria de imprensa do clube.

Com 33 anos de idade, o desejo de Jadson é de firmar um acordo por três temporadas. Para isso o atleta exige deseja receber um salário alto, além de luvas para assinar o contrato, como garantiu o empresário do jogador, Marcelo Robalinho. "A primeira opção do Jadson é retornar ao Brasil. Tivemos uma consulta de um clube da China, mas ele não quis. Tivemos uma consulta de um time importante do futebol russo, mas não era a vontade dele. Ele quer voltar ao Brasil. Caso não seja como a gente espera, vamos pensar em outras situações. A gente quer um contrato mínimo de três anos. Pode ser quatro ou cinco, mas o mínimo é de três ano", disse em entrevista ao canal ESPN.

No entanto, o Atlético não negou o interesse na contratação de Jadson. A situação deve ser resolvida nos próximos dias, quando o jogador e seu empresário retornarem na China. Além do clube mineiro, Corinthians e São Paulo seriam as outras duas equipes brasileiras interessadas no acerto com o jogador, como declarou Robalinho.

"O que eu posso te dizer é que os clubes estão colocando essas notícias. Ontem mesmo o diretor do São Paulo colocou na apresentação de um jogador que tinha procurado o Jadson. O Corinthians fez isso publicamente, e o Atlético Mineiro, creio eu, deve ter feito isso. Não cabe a mim confirmar e vocês no Brasil sempre estão no caminho certo".