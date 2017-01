Trump terá estátua de cera no museu Madame Tussauds

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse na sexta-feira (20), terá uma estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds. Quatro estátuas foram produzidas e serão expostas no museu de Londres e nas filiais de Nova York, Washington e Orlando, a partir desta sexta, para coincidir com a posse.

A equipe do museu trabalhou durante cinco meses para confeccionar os modelos em tamanho real do empresário. "Eu tive sorte de conseguir tirar algumas medidas quando conversamos em 1997 na Trump Tower", contou o escultor-chefe David Gardner à rede CNN. O cabelo de Trump foi um desafio para os modeladores. Até o estilista do programa americano "O Aprendiz", apresentado por Trump durante 14 temporadas, foi convocado a ajudar. "Fizemos bastante pesquisa sobre o modo como ele usa o cabelo. Seu spray é quase como se fosse laquê", explicou Gardner.