Ações da Vale sobem 5% com possível unificação dos papéis; Bolsa avança

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Vale subiam há pouco 5,19%, a R$ 29,97 (PNA), e 6,31%, a R$ 32,50 (ON), sendo as mais negociadas no pregão desta quarta-feira (18). Além da alta no preço do minério de ferro na China, os papéis reagem a uma possível migração das duas classes de ações da mineradora para apenas papéis ordinários (com direito a voto), conforme reportagem do jornal "Valor Econômico". A mudança pulverizaria o controle da mineradora e diluiria a participação dos atuais acionistas. O atual acordo entre os acionistas do bloco de controle da Vale -Bradespar, BNDES, Mitsui e os fundos de pensão Previ, Funcef, Petros e Funcesp- vence em abril, e o novo acordo incluiria a classe única de ações, segundo o jornal. "A notícia é positiva para a empresa, pois melhora a governança corporativa, atraindo mais investidores com a concentração de classe de ações, pois vários investidores estrangeiros só compram ações ordinárias", comenta o analista Celson Plácido, da XP Investimentos, em relatório. Para a equipe de análise da Guide Investimentos, a unificação das ações abre o caminho para a empresa ser listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, no qual as regras de governança são mais rígidas. "Essa discussão ainda pode garantir maior liquidez para as ações que estão amarradas pelo bloco de controle, abrindo espaço para a possível saída de acionistas." As ações preferenciais da Bradespar ganhavam 6,17%, a R$ 20,45. "Para a Bradespar, a renovação do acordo de acionistas, nas mesmas condições atuais (ou semelhantes), são positivas para suas ações", acrescenta a Guide. "Uma estrutura de maior liquidez para os acionistas dentro do bloco de controle também deve refletir positivamente no papel." Impulsionado pelas alta das ações da Vale, o Ibovespa avançava 0,34%, aos 64.573,23 pontos.